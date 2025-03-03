Вероятность отставки Зеленского из-за позиции США оценили

Требование некоторых помощников президента США Дональда Трампа об отставке президента Украины Владимира Зеленского как части сделки стоит воспринимать как спекуляцию, считает доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков.
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