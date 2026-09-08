Российские программисты уходят из IT

МОСКВА (ИА Реалист). Ещё несколько лет назад российская IT-отрасль испытывала острейший дефицит кадров — к концу 2024 года он составлял около 700 тыс.
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