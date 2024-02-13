«Поразительно бестактно»: принц Гарри и Меган Маркл снова поссорились с королевской семьей

Пара спровоцировала новый скандал Принц Гарри и Меган Маркл КАДР ИЗ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА Принц Гарри с женой умудрились вновь поругаться с больным раком королем Великобритании Карлом III (Чарльзом) после того, как вчера вечером запустили новый веб-сайт, на котором используется их титул.
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