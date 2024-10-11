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Царьград

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Путин: Формирование нового миропорядка необратимо, Россия открыта для диалога

Путин: Формирование нового миропорядка необратимо, Россия открыта для диалога

В мире формируется новый порядок, эти процессы не остановить, заявил Владимир Путин в ходе выступления на форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития".

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