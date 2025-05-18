Итальянец попытался разговаривать без жестикуляции, но потерпел фиаско

Ни для кого не секрет, что итальянский темперамент отличается повышенной эмоциональностью. Парень старается изъясняться, не прибегая к активной жестикуляции, и сам поражается, как непросто ему это дается.
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