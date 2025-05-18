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Итальянец попытался разговаривать без жестикуляции, но потерпел фиаско

Итальянец попытался разговаривать без жестикуляции, но потерпел фиаско

Ни для кого не секрет, что итальянский темперамент отличается повышенной эмоциональностью. Парень старается изъясняться, не прибегая к активной жестикуляции, и сам поражается, как непросто ему это дается.

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