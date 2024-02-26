Олимпийский чемпион Маринин заявил, что современные атлеты живут в узком мире

Олимпийский чемпион, фигурист Максим Маринин поделился размышлениями о благосостоянии нынешнего поколения спортсменов, заявив, что людей взяли талантливыми из общей массы и пересадили в максимально благоприятные условия, в которых они раскрывались.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии