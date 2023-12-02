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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шлем Флери с надписью на языке дакота продали за 35 100 долларов на аукционе. Он надевал маску на раскатку, несмотря на запрет НХЛ

25 ноября вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери надел эту маску, несмотря на запрет НХЛ. Он вышел на раскатку перед игрой с «Колорадо» в «Вечер наследия коренных американцев» в шлеме со специальным дизайном в честь его жены Вероники, которая является зарегистрированным членом племени в Канаде.

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