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«Монреаль» забил «Нэшвиллу» 2 гола за 6 секунд. После 1-го Савар вбросил шайбу в зону, и она зашла в ворота от стекла – Сарос вышел на подбор

«Монреаль» забил «Нэшвиллу» 2 гола за 6 секунд. После 1-го Савар вбросил шайбу в зону, и она зашла в ворота от стекла – Сарос вышел на подбор

«Канадиенс» обыграли «Предаторс» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.  Во втором периоде при счете 0:2 канадскому клубу удалось забросить две шайбы за 6 секунд.

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