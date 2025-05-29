Ефимов и Осьмаков обсудили промышленное сотрудничество Беларуси и России

Министр промышленности Беларуси Александр Ефимов провел рабочую встречу с первым заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации Василием Осьмаковым, в ходе которой были обсуждены совместные меры по повышению конкурентоспособности и интеграции промышленных предприятий двух стран.