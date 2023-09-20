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Айзейя Томас выступил с речью перед молодыми игроками: «Поверьте, я все это прошел. От того, кто сидит на лавке, до франчайза. Не воспринимайте это как должное»

2-кратный участник Матча всех звезд Айзейя Томас выступил с пламенной речью в тренировочном лагере ассистента главного тренера «Филадельфии» Рико Хайнса, который организует их каждое межсезонье.

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