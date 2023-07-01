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Сатановский объяснил, как России быстро и навсегда решить украинский вопрос

Сатановский объяснил, как России быстро и навсегда решить украинский вопрос

Президент Института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский в своём Telegram-канале пояснил, как России быстро и навсегда снять украинский вопрос.

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