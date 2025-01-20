Нормально ли, если мужчина долго не зовет замуж

Тема брака иногда становится в паре тем самым «слоном в комнате», что неизбежно требует обсуждения. Почему мужчина может годами не звать замуж и свидетельствует ли это об отсутствии любви или есть объективные причины? В этом вопросе в беседе с «Рамблером» помог разобраться клинический психолог Артем Тараянц.