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RT Russia

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В ЦБ России допустили нулевой рост ВВП по итогам 2026 года

В ЦБ России допустили нулевой рост ВВП по итогам 2026 года

Центральный банк в своём прогнозе допускает, что рост ВВП России по итогам 2026 года составит 0—1%. Как указывается на сайте ЦБ, за последний месяц существенно снизились ожидания бизнеса по будущему спросу и выпуску.

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