В ЦБ России допустили нулевой рост ВВП по итогам 2026 года

Центральный банк в своём прогнозе допускает, что рост ВВП России по итогам 2026 года составит 0—1%. Как указывается на сайте ЦБ, за последний месяц существенно снизились ожидания бизнеса по будущему спросу и выпуску.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии