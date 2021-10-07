Узбекским «фермерам» предоставят в пользование русские земли сельхозназначения?

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаУзбекским «фермерам» предоставят в пользование русские земли сельхозназначения? В Республике Узбекистан процветает местечковая русофобия, власти ожесточённо воюют с русским языком.Вернуться к статье2310НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВера Шадринапросто обалдеть, что творится в нашем королевстве!Виктор НеизвестноТоли ещё будет при нашем солнце ликомSamariumРусских= фермеров уже всех угробили??? Теперь на развод узбеков с таджиками пустят ??? Чиновничество не имеет национальности, им не знакомы такие понятия, как чувство Родины, а знакомо лишь стяжательство и неуемная тяга денег в свой карман...( "неодолимая сила" , как они выражаются)Сергей ЛобченкоФермеры узбеки и таджики! Каке нах.. из них фермеры если у себя ни хрена не могут растить и производить? После выборов и наш президент думает не о России и его народе, а о ценах на газ в гейропе, о хохлобендерах чтобы они не помёрзли, о мигрантах чтобы им жилось в России комфортно. Полный писец.andmitryдохрена видать на переговорах министру перепало.... Гадить свою землю....TatyanaЕсли бы мы сами свою землю обрабатывали - не было бы ни узбеков, ни китайцев. С себя надо начинать. А то работать мы любим только в смартфонах.Семен ЖаровTatyana, полностью с Вами согласен и горю желанием взять с ВАС пример, полюбовавшись на ВАШИ сельхозугодья и сельскохозяйственную технику, доставшиеся ВАМ по наследству от СССР!... ... Но ещё больше хочется увидеть РЕЗУЛЬТАТЫ Вашего эффективного ТРУДА по использованию СССРовского наследства!... ... Думаю, что ЭТИ результаты НЕОТРАЗИМО подействуют на ВСЕХ граждан России, и мы с Вами совсем СКОРО будем радоваться, глядя на бурный РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ России и ВСЕХ семей граждан России -- ведь богатства Родины НЕразрывно связаны с богатством её граждан!!!TatyanaЯ рада. что Вы мне поддерживаете)) Безусловно, тогда Вас должно радовать и то, что земля не будет пустовать)))Анна ЭржибоваЭто не просто,особенно для гр.рф. наоборот,отбирают то-что естьTatyanaУ нас в стране имеется общественная организация, помогающая именно русским семьям огранизовать фермерское хозяйство. Наверно даже не одна. Не деньгами - а бесплатной юридической помощью. Помогают землю получить, в первую очередь. Кто хочет - тот найдет возможности. Тут другой момент - работа на селе - дело трудозатратное. Формат мелких фермерских хозяйств никогда не даст такого уровня прибыльности, как формат крупных агропредприятий. А люди, к сожалению, обленились изрядно, не очень-то хотят напрягаться))) вот, посмотрите - Семен готов радостно посмотреть, как будут работать другие. Но сам работать не готов))) Я тоже не готова - у меня всю жизнь другая профессия. Потому земля и пустует.Семен ЖаровTatyana, я с Вами НЕ в "испорченный телефон" играю!... ... Увидев у Вас ТАКОЕ великолепное знание сельского хозяйства Руси и приняв за "чистую монету" Ваши рассуждения о С/Х, я загорелся ЖЕЛАНИЕМ посвятить себя С/Х Руси, как и ВЫ сами! 2) Я с радостью любовался бы скирдами сена, силосными сооружениями, шикарными фермами может и со скотинкой вокруг этих ферм (Ведь приживается метод содержания скотины без выпаса!), удобными для жизни сельскими поселениями, а НЕ безжизненными полями после работы китайцев с узбеками и НЕ бурьяном с кустарниками на полях Руси!... ... И с удовольствием участвовал бы в посильном для себя труде по благоустройству сёл и деревень моей Родины!!!TatyanaТак участвуйте - в чем дело? Я Вам разве мешаю? Не хотите сами - не мешайте другим.Семен ЖаровМожет и НЕ мешаете, но своими ПОЗНАНИЯМИ явно отвлекаете!Сергей КожемякоНе пройдет и полугода, как большинство этих "фермеров" будут околачиваться в крупных городах... На хрен они в России не нужны!...SMSergey MedvedevСолидарен с Вами:прутся в Россию целыми аулами.В нашем городе русского оружия эти . . .как дома.На центральном рынке города,например,у них аж четыре кафе.Разумеется,с узбекскими названиями.В городе в разных местах у них целая сеть киосков "Папа лаваш".Кроме того в разных ТЦ у них есть отделы,торгующие одеждой(верхнее и нижнее бельё),которое сшито в Узбекистане.Что это?Как называется?Планомерная замена русскоязычного населения.Нам всё пытаются втолковать,что это во имя нашего же блага.TatyanaДля трудовых мигрантов есть правила. Им не очень просто это сделать законным путем.ПолинаЯ не поняла...значит узбеки будут пользоваться нашей землёй со всеми отсюда вытекающими...а продукцию отправлять на свою родину, а нам то от этого какая выгода??Юлия КахичкоА выгода, скорее всего , будет у наших чинуш, которые всё это будут проворачивать. И вообще, судя по выступлениям властьимущих в последнее время, их больше заботит благосостояние мигрантов, ну и проживающих в бывших братских республиках.Александр ТретьякидиотизмБорис НиколаевичВо всяком случае это лучше, чем пускать китайцев на наши земли.anna_n8mailru Надежда Антошкинакакая разница кто будет на нашей земле китайцы или узбеки. Никто из них не заинтересован в том, что они после себя оставят. Их цель побольше взять и напоганить. Чего жалеть, это не их. У нас строят объездную дорогу вокруг города. Работают на огромных самосвалах в основном кавказцы. Разбили все дороги, поганят везде чем могут. Когда делаем замечание, нам отвечают - не жалко, это не наше!Борис НиколаевичОт узбеков, в отличии от китайцев ждать захвата российской территории не приходится! А китайцы вполне могут захватить нашу территорию.Дмитрий СоловьевНЕУЖЕЛИ ???Комментировать
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