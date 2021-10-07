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Узбекским «фермерам» предоставят в пользование русские земли сельхозназначения?

Узбекским «фермерам» предоставят в пользование русские земли сельхозназначения?

В Республике Узбекистан процветает местечковая русофобия, власти ожесточённо воюют с русским языком.

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Вера Шадрина
просто обалдеть, что творится в нашем королевстве!
Виктор Неизвестно
Толи ещё будет при нашем солнце ликом
Samarium
Русских= фермеров уже всех угробили??? Теперь на развод узбеков с таджиками пустят ??? Чиновничество не имеет национальности, им не знакомы такие понятия, как чувство Родины, а знакомо лишь стяжательство и неуемная тяга денег в свой карман...( "неодолимая сила" , как они выражаются)
Сергей Лобченко
Фермеры узбеки и таджики! Каке нах.. из них фермеры если у себя ни хрена не могут растить и производить? После выборов и наш президент думает не о России и его народе, а о ценах на газ в гейропе, о хохлобендерах чтобы они не помёрзли, о мигрантах чтобы им жилось в России комфортно. Полный писец.
andmitry
дохрена видать на переговорах министру перепало.... Гадить свою землю....
Tatyana
Если бы мы сами свою землю обрабатывали - не было бы ни узбеков, ни китайцев. С себя надо начинать. А то работать мы любим только в смартфонах.
Семен Жаров
Tatyana, полностью с Вами согласен и горю желанием взять с ВАС пример, полюбовавшись на ВАШИ сельхозугодья и сельскохозяйственную технику, доставшиеся ВАМ по наследству от СССР!... ... Но ещё больше хочется увидеть РЕЗУЛЬТАТЫ Вашего эффективного ТРУДА по использованию СССРовского наследства!... ... Думаю, что ЭТИ результаты НЕОТРАЗИМО подействуют на ВСЕХ граждан России, и мы с Вами совсем СКОРО будем радоваться, глядя на бурный РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ России и ВСЕХ семей граждан России -- ведь богатства Родины НЕразрывно связаны с богатством её граждан!!!
Tatyana
Я рада. что Вы мне поддерживаете)) Безусловно, тогда Вас должно радовать и то, что земля не будет пустовать)))
Анна Эржибова
Это не просто,особенно для гр.рф. наоборот,отбирают то-что есть
Tatyana
У нас в стране имеется общественная организация, помогающая именно русским семьям огранизовать фермерское хозяйство. Наверно даже не одна. Не деньгами - а бесплатной юридической помощью. Помогают землю получить, в первую очередь. Кто хочет - тот найдет возможности. Тут другой момент - работа на селе - дело трудозатратное. Формат мелких фермерских хозяйств никогда не даст такого уровня прибыльности, как формат крупных агропредприятий. А люди, к сожалению, обленились изрядно, не очень-то хотят напрягаться))) вот, посмотрите - Семен готов радостно посмотреть, как будут работать другие. Но сам работать не готов))) Я тоже не готова - у меня всю жизнь другая профессия. Потому земля и пустует.
Семен Жаров
Tatyana, я с Вами НЕ в "испорченный телефон" играю!... ... Увидев у Вас ТАКОЕ великолепное знание сельского хозяйства Руси и приняв за "чистую монету" Ваши рассуждения о С/Х, я загорелся ЖЕЛАНИЕМ посвятить себя С/Х Руси, как и ВЫ сами! 2) Я с радостью любовался бы скирдами сена, силосными сооружениями, шикарными фермами может и со скотинкой вокруг этих ферм (Ведь приживается метод содержания скотины без выпаса!), удобными для жизни сельскими поселениями, а НЕ безжизненными полями после работы китайцев с узбеками и НЕ бурьяном с кустарниками на полях Руси!... ... И с удовольствием участвовал бы в посильном для себя труде по благоустройству сёл и деревень моей Родины!!!
Tatyana
Так участвуйте - в чем дело? Я Вам разве мешаю? Не хотите сами - не мешайте другим.
Семен Жаров
Может и НЕ мешаете, но своими ПОЗНАНИЯМИ явно отвлекаете!
Сергей Кожемяко
Не пройдет и полугода, как большинство этих "фермеров" будут околачиваться в крупных городах... На хрен они в России не нужны!...
Sergey Medvedev
Солидарен с Вами:прутся в Россию целыми аулами.В нашем городе русского оружия эти . . .как дома.На центральном рынке города,например,у них аж четыре кафе.Разумеется,с узбекскими названиями.В городе в разных местах у них целая сеть киосков "Папа лаваш".Кроме того в разных ТЦ у них есть отделы,торгующие одеждой(верхнее и нижнее бельё),которое сшито в Узбекистане.Что это?Как называется?Планомерная замена русскоязычного населения.Нам всё пытаются втолковать,что это во имя нашего же блага.
Tatyana
Для трудовых мигрантов есть правила. Им не очень просто это сделать законным путем.
Полина
Я не поняла...значит узбеки будут пользоваться нашей землёй со всеми отсюда вытекающими...а продукцию отправлять на свою родину, а нам то от этого какая выгода??
Юлия Кахичко
А выгода, скорее всего , будет у наших чинуш, которые всё это будут проворачивать. И вообще, судя по выступлениям властьимущих в последнее время, их больше заботит благосостояние мигрантов, ну и проживающих в бывших братских республиках.
Александр Третьяк
идиотизм
Борис Николаевич
Во всяком случае это лучше, чем пускать китайцев на наши земли.
anna_n8mailru Надежда Антошкина
какая разница кто будет на нашей земле китайцы или узбеки. Никто из них не заинтересован в том, что они после себя оставят. Их цель побольше взять и напоганить. Чего жалеть, это не их. У нас строят объездную дорогу вокруг города. Работают на огромных самосвалах в основном кавказцы. Разбили все дороги, поганят везде чем могут. Когда делаем замечание, нам отвечают - не жалко, это не наше!
Борис Николаевич
От узбеков, в отличии от китайцев ждать захвата российской территории не приходится! А китайцы вполне могут захватить нашу территорию.
Дмитрий Соловьев
НЕУЖЕЛИ ???

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