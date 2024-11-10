Американская туристка была убита после знакомства с иностранцем в ночном клубе: жуткие подробности

Туристка из США погибла во время отпуска в Венгрии, подозреваемый взят под стражу. 31-летняя Маккензи Михальски из Портленда, штат Орегон, познакомилась с 37-летним мужчиной из Ирландии в ночном клубе Будапешта.
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