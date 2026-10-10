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Пятый канал

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Сон в долг не дают: почему отоспаться в выходные не получится и чем опасен недосып

Сон в долг не дают: почему отоспаться в выходные не получится и чем опасен недосып

Четыре часа сна для одного — норма, для другого — билет к хроническому недосыпу. Кто-то просыпается с рассветом, кто-то начинает жить после полуночи, но расплачиваться за сбитый режим приходится всем.

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