Сон в долг не дают: почему отоспаться в выходные не получится и чем опасен недосып

Четыре часа сна для одного — норма, для другого — билет к хроническому недосыпу. Кто-то просыпается с рассветом, кто-то начинает жить после полуночи, но расплачиваться за сбитый режим приходится всем.
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