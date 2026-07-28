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Воронежские новости

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«Новые люди» выдвинули 56 кандидатов на муниципальные выборы Воронежской области

«Новые люди» выдвинули 56 кандидатов на муниципальные выборы Воронежской области

Региональное отделение партии «Новые люди» провело съезд, собравший более 100 членов и сторонников. Ключевым событием мероприятия стало выдвижение кандидатов на предстоящие муниципальные выборы в Воронежской области.

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