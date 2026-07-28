«Новые люди» выдвинули 56 кандидатов на муниципальные выборы Воронежской области

Региональное отделение партии «Новые люди» провело съезд, собравший более 100 членов и сторонников. Ключевым событием мероприятия стало выдвижение кандидатов на предстоящие муниципальные выборы в Воронежской области.
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