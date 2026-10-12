Спектакль "Мольер" Тамбовского драмтеатра отмечен наградой на всероссийском фестивале

Тамбовский академический драматический театр успешно выступил на VIII Всероссийском фестивале "Волжские театральные сезоны", который проходил в Самаре.
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