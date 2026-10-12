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Новости Тамбова

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Спектакль "Мольер" Тамбовского драмтеатра отмечен наградой на всероссийском фестивале

Спектакль "Мольер" Тамбовского драмтеатра отмечен наградой на всероссийском фестивале

Тамбовский академический драматический театр успешно выступил на VIII Всероссийском фестивале "Волжские театральные сезоны", который проходил в Самаре.

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