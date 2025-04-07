Идею вернуть российский флаг на купюры оценили в ЦБ

Возвращение российского флага на купюры потребует выпуска новой модификации банкнот. Об этом в ответ на обращение Института социально-экономического анализа и программ развития заявил директор департамента наличного денежного обращения ЦБ Василий Прокофьев, его слова приводит РИА Новости.