Идею вернуть российский флаг на купюры оценили в ЦБ

Возвращение российского флага на купюры потребует выпуска новой модификации банкнот. Об этом в ответ на обращение Института социально-экономического анализа и программ развития заявил директор департамента наличного денежного обращения ЦБ Василий Прокофьев, его слова приводит РИА Новости.
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