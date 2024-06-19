Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

В Госдуме РФ открылась выставка к 80-летию председателя ЦК КПРФ Г. Зюганова

Москва, 18 июня /Синьхуа/ -- Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, представители думских фракций и дипломатического корпуса во вторник приняли участие в церемонии открытия в Госдуме выставки, приуроченной к 80-летию председателя Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации /ЦК КПРФ/ Геннадия Зюганова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх