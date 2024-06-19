В Госдуме РФ открылась выставка к 80-летию председателя ЦК КПРФ Г. Зюганова

Москва, 18 июня /Синьхуа/ -- Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, представители думских фракций и дипломатического корпуса во вторник приняли участие в церемонии открытия в Госдуме выставки, приуроченной к 80-летию председателя Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации /ЦК КПРФ/ Геннадия Зюганова.
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