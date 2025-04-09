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Это не он. Жительница Суджи позвонила своему сыну, но ответил чужой голос. Родственника разыскивают по ДНК матери

Это не он. Жительница Суджи позвонила своему сыну, но ответил чужой голос. Родственника разыскивают по ДНК матери

Эвакуированная из Суджи женщина жалеет только об одном – что не уговорила сына уехать вместе с ней из оккупированного города.

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