ВС РФ продолжает уничтожение ВСУ: горят Leopard и пушки

В результате ударов были поражены два немецких танка Leopard. Один из них экипаж покинул после первого попадания, после чего беспилотник нанёс дополнительный удар по кормовой части, что привело к детонации боекомплекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии