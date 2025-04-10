Уничтожение «Бабы Яги» ВСУ операторами дрона группировки войск «Запад»

Военнослужащие группировки войск «Запад» продолжают практиковать тактику выслеживания и уничтожения БпЛА ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.
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