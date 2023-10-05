Левитин назвал несправедливым допуск паралимпийцев в нейтральном статусе

Помощник президента РФ и первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Левитин заявил, что допуск российских паралимпийцев в нейтральном статусе является дискриминацией, передает "Спорт-Экспресс" .
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