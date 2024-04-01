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Славянская доктрина

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Последний аргумент НАТО

Последний аргумент НАТО

Исторические напёрстки Последний аргумент НАТО Дело дошло до триариев, как древние римляне говаривали.

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Юрий Ильинов
RS: Вашингтон душит новые инициативы по внешней политике За последнее десятилетие в Вашингтоне появилось новое поколение специалистов по внешней политике. Однако практическая реализация их талантов и умений в прямом смысле задушена реакционными силами в Белом доме. Об этом пишет обозреватель журнала Responsible Statecraft, специалист по международным отношениям Узаир Юнус. Многие ошибочно считали, что внешнеполитические институты Вашингтона развиваются и становятся более инклюзивными и детализированными. Но реакция США на террористическую атаку ХАМАС на Израиль, непропорциональный ответ Израиля и разговоры, доминировавшие среди вашингтонской внешнеполитической элиты, разрушили эту иллюзию. Однако ее крушение выявило двойные стандарты, которые наиболее ярко иллюстрируются разницей между дискуссиями о конфликте на Украине и неизбирательными бомбардировками сектора Газа, которые доминируют в так называемом внешнеполитическом блоке округа Колумбия. Вместо публичного обсуждения всех вариантов действий новые дипломаты шепчутся и скрывают свою истинную точку зрения или ту, которая идет вразрез вредной идеологии. Этому также способствуют советы опытных работников международной сферы, рекомендующих не поднимать голову и спокойно работать с системой. В настоящий момент ситуация начала медленно изменяться – Вашингтон критикует Израиль, а Конгресс застопорил передачу оружия и финансирования Украине. Однако это происходит под давлением фактора избирателей, то есть простых граждан, а не из-за перемен во внешней политике. Как только давление снизится, закостенелые взгляды вновь возобладают в Белом доме. Настала пора, когда нельзя сидеть сложа руки перед лицом застойной, несбалансированной внешней политики США. Новые веяния, необходимые эпохе, просто беспощадно уничтожают представители реакции, это достаточный повод для решительных действий – резюмировал эксперт.
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13 час.
ХА
Харченко Александр
Пиз...есть, не мешки ворочать
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2 час.

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