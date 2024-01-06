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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани в ДТП с «Газелью» пострадала 31-летняя женщина

В Рязани в ДТП с «Газелью» пострадала 31-летняя женщина

Авария произошла в субботу, 6 января, примерно в 13:20 на 500-м километре автодороги. По предварительным данным, 31-летняя женщина за рулём «Рено Каптюр» столкнулась с «Газелью» под управлением 52-летнего рязанца.

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