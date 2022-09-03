Заноза

13 755 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • vasyn
    Дурак ты хохол пи...дуй на свой миротворец и имя поменяй там на Мыкола.Сегодня Россия вн...
  • Alex Немо
    Странно это, Меладзе в списке запрещенных, а он в Кремле выступал. Это как вооще?Европа однажды по...
  • наил Булатов
    да...военный комитет из блядей, гинекологов и проктологовСокрушители Путина

Арно Хидирбегишвили: Русские воюют с нацизмом, а не с украинцами!

Арно Хидирбегишвили: Русские воюют с нацизмом, а не с украинцами!

Когда русские разозлятся по-настоящему «Батоно Арно, чем объясните большой урон, который несут уже освобождённые российской армией города в результате ракетных обстрелов ВСУ? Откуда у Киева такие силы после полугода спецоперации, чтобы устраивать контратаки и наступления? Почему российской армии, если она так сильна, приходится воевать ещё на Донбассе, а не продвигаться к Киеву? Неужели украинцев невозможно отогнать подальше от Запорожской АЭС, чтобы их ракеты не достигали цели?» — спрашивают меня тбилисцы и я не могу ответить им односложно.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх