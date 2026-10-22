© Mariam Zuhaib/APЕвропейские чиновники смирились с тем, что победа демократов ноябрьских выборах в американский конгресс не спасет Украину от смены курса президента США Дональда Трампа в сторону России.
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