❗️ В Феодосии проходят учебные стрельбы Как уточнил глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко, они продлятся до 13:00.
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❗️ В Феодосии проходят учебные стрельбы Как уточнил глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко, они продлятся до 13:00.