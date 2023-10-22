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Ленинградская область, п. Вознесенье, Вепсский замок или Глаз Россомахи.

Ленинградская область, п. Вознесенье, Вепсский замок или Глаз Россомахи.

В результате осеннего наступления 1941 года, финские войска захватили обширный (более 100 км в длину) плацдарм на левом берегу реки Свирь   К концу 1941 года, фронт на этом участке окончательно превратился в позиционный, и воспользовавшись ситуацией, финны начали активно возводить мощную оборонительную линию укреплений: ДОТы, ДЗОТы, траншеи и прочее, причем работы продолжались до лета 1944-го года.

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