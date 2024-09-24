Глава СКР Бастрыкин взял на контроль расследование дела о продаже домов под Тюменью без сетевой инфраструктуры

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя управления СКР по Тюменской области отчитаться о расследовании уголовного дела о нарушении жилищных прав жителей Тюмени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии