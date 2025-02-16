Юрист Поправко: с 1 марта изменится порядок подачи документов в Росреестр

С 1 марта текущего года юридические лица должны будут подавать в Росреестр заявления о кадастровом учете и государственной регистрации сделок с недвижимостью и прилагаемые к ним документы исключительно в электронной форме.
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