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Регионы России

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Луна переходит в знак Тельца: благоприятное время для перемен и обновлений

Луна переходит в знак Тельца: благоприятное время для перемен и обновлений

1 сентября, во вторник, убывающая Луна сменит знак зодиака — она перейдет из Овна в Телец и будет находиться в этом знаке в течение 20-21 лунного дня.

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