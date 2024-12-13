Сирийские уроки для Донбасса. Как не допустить похожего сценария и не стать жертвой обмана «западных партнёров»

На первый взгляд, что общего у событий в Донбассе и Сирии? Как оказалось, происходившее тут и там было почти идентичным: конфликт пытались купировать одинаково, российские политики и военные действовали по одной схеме, никто не ответил за провальные решения дипломатических «урегулирований», которые тянулись годами, и, что самое опасное, из произошедшего не последовали выводы.