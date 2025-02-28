Дочка Даны Борисовой делает пластику лица (видео)

Ведущая Дана Борисова в прошлом году делилась, что её 17-летняя дочь Полина мечтает о ринопластике. Девочка уже прошла коррекцию скул и использовала популярный препарат для похудения, следуя примеру матери.
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