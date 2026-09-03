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Иван Мельников принял в Государственной Думе делегацию китайских студентов

Иван Мельников принял в Государственной Думе делегацию китайских студентов

3 сентября 2026 года Первый заместитель Председателя Государственной Думы, Председатель Общества российско-китайской дружбы Иван Мельников встретился со студентами Цзянсийского молодежного профессионального колледжа.

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