Суд Гааги не признал иммунитет России в спорах «Газпрома» и украинских фирм

Апелляционный суд Гааги не предоставил России иммунитет от юрисдикции в рамках двух дел, касающихся требований украинских компаний о компенсации от «Газпрома» за утрату активов на территориях, которые оказались под контролем России в ходе СВО.
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