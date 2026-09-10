Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Мединский призвал Японию не указывать, какие памятники ставить победителям

Мединский призвал Японию не указывать, какие памятники ставить победителям

Япония не должна указывать, какие памятники Россия может устанавливать на своей территории, и что на них изображать.

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