S

Sobering

" не cледует пить aккумулятopную жидкocть."... - такое предписание это всего лишь перестраховка от возникших на западе хотелок желающих заработать на производителях крупные суммы. Потому в инструкциях вынуждены были писать самые нелепые инструкции. Желающих обогатиться за счёт производителей ни что не удерживало, даже риск здоровьем. Что касается количества умных и дураков в разных поколениях и эпохах, то они всегда были во все времена.