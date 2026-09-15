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Вся в черном и в обнимку с коллегой: как сейчас выглядит 91-летняя Алиса Фрейндлих

Вся в черном и в обнимку с коллегой: как сейчас выглядит 91-летняя Алиса Фрейндлих

Она пережила блокаду, туберкулёз и два развода. Её второй муж, режиссёр Игорь Владимиров, сделал из неё звезду — а потом не смог пережить её славы.

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