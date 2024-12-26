Генсек РФС Митрофанов рассказал о пользе от товарищеских матчей сборной России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о пользе от товарищеских матчей сборной России с Брунеем, Сирией и Вьетнамом, заявив, что их национальные федерации входят в конгресс Международной федерации футбола (ФИФА).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии