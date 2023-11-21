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Мировое обозрение

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ХАМАС раскрыл детали готовящейся сделки по освобождению израильских заложников

ХАМАС раскрыл детали готовящейся сделки по освобождению израильских заложников

Палестинское движение ХАМАС ожидает, что выступающий в качестве посредника Катар в ближайшее время объявит подробности сделки по заложникам, которые были захвачены боевиками группировки с начала эскалации конфликта.

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