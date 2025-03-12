Игорь Ляхов проверил ход капиртального ремонта Краснинской школы

Спикер Смоленской областной Думы: «Мы должны сделать хорошо и добротно!» Председатель парламента субъекта, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов проверил промежуточный этап капитального ремонта школы в посёлке Красный Смоленской области.
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