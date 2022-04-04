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Бывший вице-президент США Пенс: Байден самый худший президент за всю историю страны

Бывший вице-президент США Пенс: Байден самый худший президент за всю историю страны

Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что Джо Байден стал самым худшим президентом США за всю историю страны, сообщают РИА Новости со ссылкой на прямой эфир Fox News.

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