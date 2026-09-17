Мощи князя Дмитрия Донского прибыли в Херсонес в Севастополе

Ковчег с мощами святого благоверного князя Дмитрия Донского был доставлен в Свято-Владимирский собор в Херсонесе, расположенном в Севастополе.
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