В Красноярском крае сотрудники полиции стали гостями патриотической встречи, организованной для молодежи

Начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Канский» подполковник полиции Василий Шакуло стал гостем «Классной встречи», организованной Молодежным центром и общественным советом ко Дню защитников Отечества.
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