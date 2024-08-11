Юрист объяснил, кто несет ответственность за ошибки в загранпаспорте

Компенсировать все убытки должен тот, кто заполнял данные.Юрист Александр Хаминский в разговоре с RT заявил, что если жителя России не выпустят из страны из-за опечатки в загранпаспорте, то компенсировать все убытки должен тот, кто заполнял данные.