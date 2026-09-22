Tale of Two Charts: Is Gold Capital Rotating Into Bitcoin? Bitcoin Futures CME_DL:BTC1! ROW_Partners When you look at Bitcoin and Gold side by side, you are looking at two completely different worlds right now!!! One is waking up with aggressive momentum, while the other is showing textbook signs of seller control.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым