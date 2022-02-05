Независимые аптеки России пожаловалась на «подвешенное состояние» из-за системы маркировок лекарств. Это может обернуться очередями

Участники крупнейшей федеральной Ассоциации независимых аптек России пожаловались на «подвешенное состояние» работы из-за системы маркировки лекарственных препаратов.

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