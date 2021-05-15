Эксперты-психологи о напавшем на школу в Казани: Мы мало понимаем, как формируется зло

фото из интернета Мы спросили трех специалистов: что могло побудить преступника совершить такое злодеяние Старые обиды на учителей школы, ненависть к родителям и нежелание даже называть их мамой и папой, проблемы с учебой и исключение из колледжа.
фото из интернета Мы спросили трех специалистов: что могло побудить преступника совершить такое злодеяние Старые обиды на учителей школы, ненависть к родителям и нежелание даже называть их мамой и папой, проблемы с учебой и исключение из колледжа.
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